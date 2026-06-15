Среди причин прорыва дамб ученый назвал крупное стихийное бедствие, непрофессиональное управление либо брак при проектировании или строительстве.

«Бывают стихийные бедствия такого масштаба, на которые дамба не рассчитана. Но чаще прорыв дамбы происходит из-за отсутствия профессионального управления. Такое было два месяца назад в Дагестане, когда прорвало небольшую дамбу, или в Челябинске в 2024 году. Вода переливается через гребень дамбы и мгновенно разрушает ее. Бывают также случаи строительного брака, как в Орске. В этом должны разобраться следственные органы», - отметил специалист.

При разрушении старой, добавил Болгов, строительство новой дамбы очень затратно, поэтому предстоит решить, стоит ли ее вообще восстанавливать. При этом собственник должен страховать любое гидротехническое сооружение.

«Все зависит от того, что за дамба была, какую функцию выполняла и нужно ли ее вообще восстанавливать. В каких-то случаях легче разобрать, например, если она была бесхозная. После ликвидации колхозов, совхозов, предприятий, некоторые гидротехнические сооружения оставались бесхозными. Что с ними делать, так до конца и непонятно. Власти обязаны следить за ними и ремонтировать, но денег для этого надо много, не всегда они находятся. Крупные плотины ГЭС строить долго и очень затратно, зато потом их эксплуатация становится прибыльным делом. Гидротехнические сооружения на Волге, построенные в советские времена, сегодня дают довольно низкую себестоимость электроэнергии. Дамбы подпадают под закон о безопасности гидротехнических сооружений, и собственник должен их страховать. Вопрос упирается в то, был ли собственник и что это за дамба», - отметил Болгов.

Ранее Михаил Болгов рассказал НСН, что на изучение и анализ подобных чрезвычайных ситуаций, как масштабные паводки в Дагестане, обычно уходит от года, только потом можно сказать, почему это произошло.



