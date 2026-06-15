Дожди сильнее человека? Кто виноват в прорыве дамбы на Кубани
Ученый рассказал НСН, что нынешнее наводнение из-за прорыва дамбы в этом регионе не самое разрушительное.
В Краснодарском крае сейчас наблюдается не самое тяжелое из возможных наводнение из-за сильных осадков и прорыва дамбы, заявил НСН главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в Крымском районе Краснодарского края. Под водой уже оказались более 4,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Большая часть — посевы пшеницы, сообщила пресс-служба районной администрации. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где жителей предупредили о возможной эвакуации. В регионе идут сильные ливни с грозой и градом.
«Последнее катастрофическое наводнение на Кубани было в 2002 году: с большим количеством осадков, охватом огромной территории и с человеческими жертвами. С тех пор были наводнения, но не сильные. В целом это район, подверженный опасности наводнения. Вторую неделю там продолжаются довольно сильные дожди. При небольших осадках водохранилище заполняется, а если происходит усиление дождей, тут же возникает опасность прорыва дамбы, повышенных технических сбросов воды и наводнения. Это еще не самое тяжелое бедствие», - рассказал Болгов.
Среди причин прорыва дамб ученый назвал крупное стихийное бедствие, непрофессиональное управление либо брак при проектировании или строительстве.
«Бывают стихийные бедствия такого масштаба, на которые дамба не рассчитана. Но чаще прорыв дамбы происходит из-за отсутствия профессионального управления. Такое было два месяца назад в Дагестане, когда прорвало небольшую дамбу, или в Челябинске в 2024 году. Вода переливается через гребень дамбы и мгновенно разрушает ее. Бывают также случаи строительного брака, как в Орске. В этом должны разобраться следственные органы», - отметил специалист.
При разрушении старой, добавил Болгов, строительство новой дамбы очень затратно, поэтому предстоит решить, стоит ли ее вообще восстанавливать. При этом собственник должен страховать любое гидротехническое сооружение.
«Все зависит от того, что за дамба была, какую функцию выполняла и нужно ли ее вообще восстанавливать. В каких-то случаях легче разобрать, например, если она была бесхозная. После ликвидации колхозов, совхозов, предприятий, некоторые гидротехнические сооружения оставались бесхозными. Что с ними делать, так до конца и непонятно. Власти обязаны следить за ними и ремонтировать, но денег для этого надо много, не всегда они находятся. Крупные плотины ГЭС строить долго и очень затратно, зато потом их эксплуатация становится прибыльным делом. Гидротехнические сооружения на Волге, построенные в советские времена, сегодня дают довольно низкую себестоимость электроэнергии. Дамбы подпадают под закон о безопасности гидротехнических сооружений, и собственник должен их страховать. Вопрос упирается в то, был ли собственник и что это за дамба», - отметил Болгов.
Ранее Михаил Болгов рассказал НСН, что на изучение и анализ подобных чрезвычайных ситуаций, как масштабные паводки в Дагестане, обычно уходит от года, только потом можно сказать, почему это произошло.
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