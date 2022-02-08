В Минздраве исключили приостановку плановой помощи детям и онкобольным
В условиях коронавируса плановая амбулаторная помощь детям и пациентам с онкологическими заболеваниями приостанавливаться не будет. Об этом сообщает ТАСС.
Также не будет приостанавливаться оказание медпомощи тем, кому нужна заместительная почечная терапия. В Минздраве отметили, что это находится на особом контроле ведомства.
Кроме того, ограничения не коснуться выдачи льготных лекарств, направлений на высокотехнологичную медпомощь и на санаторно-курортное лечение.
Ранее кабмин утвердил постановление, согласно которому главы регионы смогут сами принимать решение о приостановке плановой помощи в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Псаки: США воодушевлены переговорами Путина и Макрона
- Боррель предположил возможность создания альянса РФ и Китая
- В Узбекистане впервые запущен поезд дальнего следования
- Моргенштерн прокомментировал информацию о своей эмиграции
- «Росатом»: О причинах смерти россиян в Бангладеше можно говорить по итогам расследования
- Врач рассказал, какой процент заболевших тяжело переносит «омикрон»
- В Госдуме объяснили готовность Путина предоставить убежище Порошенко
- СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцин от COVID-19
- Врач рассказал о новой мутации омикрон-штамма
- Сомнолог рассказал, сколько длится бессонница после коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru