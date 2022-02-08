В Минздраве исключили приостановку плановой помощи детям и онкобольным

В условиях коронавируса плановая амбулаторная помощь детям и пациентам с онкологическими заболеваниями приостанавливаться не будет. Об этом сообщает ТАСС.



Также не будет приостанавливаться оказание медпомощи тем, кому нужна заместительная почечная терапия. В Минздраве отметили, что это находится на особом контроле ведомства.

Кроме того, ограничения не коснуться выдачи льготных лекарств, направлений на высокотехнологичную медпомощь и на санаторно-курортное лечение.

Ранее кабмин утвердил постановление, согласно которому главы регионы смогут сами принимать решение о приостановке плановой помощи в зависимости от эпидемиологической ситуации.