Матвиенко призвала «включить мозги» и не допустить паники из-за санкций

России следует включить все возможности и потенциал, чтобы не допустить паники в условиях нынешних беспрецедентных санкций. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Как отметила председатель Совфеда, главное сейчас — «всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям».

Матвиенко подчеркнула, что в нынешних условиях бизнес не должен думать только о прибыли; следует не допускать роста цен на основные товары и продумать, как противодействовать санкционному давлению.

«Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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