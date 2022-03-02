Матвиенко призвала «включить мозги» и не допустить паники из-за санкций

Как отметила председатель Совфеда, главное сейчас — «всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям».

Матвиенко подчеркнула, что в нынешних условиях бизнес не должен думать только о прибыли; следует не допускать роста цен на основные товары и продумать, как противодействовать санкционному давлению.

«Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

