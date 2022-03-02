Матвиенко призвала «включить мозги» и не допустить паники из-за санкций
России следует включить все возможности и потенциал, чтобы не допустить паники в условиях нынешних беспрецедентных санкций. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как отметила председатель Совфеда, главное сейчас — «всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям».
Матвиенко подчеркнула, что в нынешних условиях бизнес не должен думать только о прибыли; следует не допускать роста цен на основные товары и продумать, как противодействовать санкционному давлению.
«Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Стало известно, вернется ли шоу Малахова в эфир телеканала «Россия-1»
- Шольц заявил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине
- Акции Сбербанка на лондонской бирже упали до одного цента
- Собчак опровергла информацию об эмиграции из России
- Матвиенко призвала «включить мозги» и не допустить паники из-за санкций
- СМИ: Собчак бежит из России
- Турция, Египет и Тунис готовы принимать российских туристов
- Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие
- Компания Samsung отменила начало продаж Galaxy S22 в России
- Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru