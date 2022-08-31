Минздрав: Возвращать в стране удаленный режим работы не планируется

Чуланов отметил, что рост заболеваемости коронавирусом, как и количество госпитализаций сильно отличаются по регионам. Он напомнил, что в некоторых субъектах РФ уже возвращен масочный режим.

Специалист считает, что вводить ограничения следует на местах с учетом эпидобстановки по COVID-19, а не на федеральном уровне.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков и врач педиатр-иммунолог, телеведущий Андрей Продеус в беседе с «Радиоточкой НСН» разошлись во взглядах на возвращение в России удаленной работы и учебы.

