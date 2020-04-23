Минздрав: В России закончилась сезонная эпидемия гриппа
Сезонная эпидемия гриппа в России, которая началась в конце января, завершилась на минувшей неделе. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава. Специалисты подчеркнули, что в период с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тысяч населения. Неделей ранее фиксировалось 406 случаев, подчеркивает Life.ru.
При этом отмечается, что, несмотря на завершение эпидемии, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в нескольких российских городах, пишет Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирус COVID-19 в 10 раз опаснее свиного гриппа. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что пандемия свиного гриппа продолжалась с начала 2009 года по август 2010-го, тогда болезнь охватила 1,6 млн человек по всему миру, отмечает Ura.ru.
В свою очередь, академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в эфире НСН объяснил, что текущая эпидемиологическая ситуация с пневмонией и коронавирусом находится в рамках нормы и обвинил СМИ в распространении паники.
Между тем, США предрекли вторую волну коронавируса, которая может оказаться более тяжелой, чем первая. Об этом заявил глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Он подчеркнул, что причиной столь неутешительного прогноза стал тот факт, что вторая волна COVID-19 может совпасть с началом эпидемии гриппа. По словам Редфилда, это произойдет в США зимой, отмечает телеканал 360.
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