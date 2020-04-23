Минздрав: В России закончилась сезонная эпидемия гриппа

Ранее НСН писала, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирус COVID-19 в 10 раз опаснее свиного гриппа. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что пандемия свиного гриппа продолжалась с начала 2009 года по август 2010-го, тогда болезнь охватила 1,6 млн человек по всему миру, отмечает Ura.ru.



В свою очередь, академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в эфире НСН объяснил, что текущая эпидемиологическая ситуация с пневмонией и коронавирусом находится в рамках нормы и обвинил СМИ в распространении паники.

Между тем, США предрекли вторую волну коронавируса, которая может оказаться более тяжелой, чем первая. Об этом заявил глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Он подчеркнул, что причиной столь неутешительного прогноза стал тот факт, что вторая волна COVID-19 может совпасть с началом эпидемии гриппа. По словам Редфилда, это произойдет в США зимой, отмечает телеканал 360.

