Академик РАМН: Паника страшнее данных о COVID - 19

«Заболеваемость пневмонией в этом году действительно увеличилась. Это произошло, потому что сдвиг острых респираторных инфекций пришёлся на конец марта и начало апреля. И сейчас средства массовой информации для населения играют негативную роль, так как распространяют панику. Ничего страшного сейчас не происходит. Люди болели и раньше, и гриппом, и пневмониями. Та смертность, о которой нам сейчас сообщается, незначительна в масштабах населения государства и паника наносит намного больше ущерба. Ситуация сейчас серьёзная, но некритичная для жизни страны. Эпидемическое нарастание есть, но оно в пределах ежегодных масштабов, но в этот раз, это связали с коронавирусом», - заявил Карабиненко.

Тем временем Минздрав напомнил гражданам основные симптомы коронавируса: повышение температуры, сухой кашель, одышка, утомляемость, заложенность в грудной клетке. Также возможны насморк, боль в горле, снижение вкуса и обоняния, и признаки конъюнктивита.

