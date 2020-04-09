Академик РАМН: Паника страшнее данных о COVID - 19
Академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко сообщил в эфире НСН, что официальные данные о смертности от COVID - 19 в масштабах населения России не столь ужасающие, как сопутствующая им паника.
Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко написал на своей странице в Facebook, что коронавирус COVID-19 стал основным возбудителем пневмонии. Также он сообщил, что принято решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии.
Академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в эфире НСН объяснил, что текущая эпидемиологическая ситуация с пневмонией и коронавирусом находится в рамках нормы и обвинил СМИ в распространении паники.
«Заболеваемость пневмонией в этом году действительно увеличилась. Это произошло, потому что сдвиг острых респираторных инфекций пришёлся на конец марта и начало апреля. И сейчас средства массовой информации для населения играют негативную роль, так как распространяют панику. Ничего страшного сейчас не происходит. Люди болели и раньше, и гриппом, и пневмониями. Та смертность, о которой нам сейчас сообщается, незначительна в масштабах населения государства и паника наносит намного больше ущерба. Ситуация сейчас серьёзная, но некритичная для жизни страны. Эпидемическое нарастание есть, но оно в пределах ежегодных масштабов, но в этот раз, это связали с коронавирусом», - заявил Карабиненко.
Тем временем Минздрав напомнил гражданам основные симптомы коронавируса: повышение температуры, сухой кашель, одышка, утомляемость, заложенность в грудной клетке. Также возможны насморк, боль в горле, снижение вкуса и обоняния, и признаки конъюнктивита.
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