Минздрав сообщил о рекордной продолжительности жизни россиян

В ведомстве отметили, что этот результат, главным образом, связан со снижением смертности среди трудоспособного населения: на 3,5 процента у мужчин и на 2,1 процента у женщин. За этот счет в 2019 году удалось сохранить жизни 13,6 тысячи трудоспособных россиян, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.



На днях в Росстате сообщили, что в России насчитывается 22,6 тыс. человек, которые преодолели 100-летний рубеж. Больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.



Однако врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН поставил под сомнение данные ведомства.

