Только ЗОЖ. Геронтолог рассказал, как стать долгожителем
Профессор Юрий Конев объяснил НСН, что заниматься вопросами увеличения продолжительности жизни надо с детства.
В среднем россияне хотели бы доживать до 87 лет. Таковы данные исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия».
Отмечается, что самые высокие жизненные амбиции у москвичей. Столичные горожане в среднем хотят жить до 92,3 года. Недалеко ушли севастопольцы — 92,1 года. На третьем месте оказались омичи — 87 лет.
О составляющих долголетия в эфире НСН рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. Главным залогом долгожительства, по его словам, по-прежнему остаётся здоровый образ жизни.
«Самый большой вклад в продолжительность жизни вносит тот самый, набивший всем оскомину, здоровый образ жизни. Это больше 50%, даже процентов до 60. Ещё, естественно, система здравоохранения — процентов 15 вносит. Ну, и потом, надо не забывать о генетической программе, которая тоже вносит процентов 20. Надо выбирать родителей-долгожителей, правда, это пока от нас не зависит. Но других составляющих нет», — отметил Конев.
Надеяться на эликсир бессмертия пока не приходится. Все разработки в этом направлении помогают лишь создателям зарабатывать деньги, но никак не продлевать жизнь человека, подчеркнул собеседник НСН.
«Пока ни одно лекарственное средство, изобретённое человечеством, не обладает доказанными эффектами продления жизни. И исследования в этой области носят чисто поисковый характер на животных. Скажите на милость, когда объявляется, что какое-то лекарство продлевает жизнь, нам какая разница, что мышки, крыски, мушки-дрозофилы проживут долго? Ведь экстраполировать на человека нельзя, а для того, чтобы исследование получилось достоверным, нужно чтобы прошло несколько поколений. Поэтому все эти посылы носят пока больше коммерческий характер», — заметил врач.
Более того, для желающих как можно дольше топтать земную твердь заняться вопросом образа жизни необходимо как можно раньше — в детстве, отметил Конев.
«Поэтому надо придерживаться здорового образа жизни, здорового питания. Хорошая медицинская диспансеризация нужна, ежегодная, которая выявляет на раннем этапе некоторые заболевания, которые надо держать в узде. И научиться жить со своим возрастом и заболеваниями в мире. То есть, следить за их развитием и не давать им прогрессировать. Вот, пожалуй, и всё, что нужно. Но наши россияне, дожив до пожилого возраста, а тем более старческого, приходят к врачу и хотят получить средство Макропулоса — таблетку, которая продлит им жизнь. Это невозможно, этим надо начинать заниматься с детства. Надо работать всю жизнь над этим — с самого рождения и до смерти. Тогда есть шанс продлить своё бренное существование в этом мире», — подытожил геронтолог.
В заключение он дал несколько советов тем, кто планирует жить долго и счастливо.
«Во-первых, должна быть высокая физическая активность. Сидя за рулём, мы с вами едем в могилу. Надо делать не меньше 10 тысяч шагов в сутки. Здоровое питание, опять же. Достаточное количество пищевых волокон должно содержаться в пище и витамины. И витамины должны быть в естественном виде, а не в синтетическом, которые мы получаем в таблетках. Препараты с витаминами оказывают лишь тонизирующий эффект. Но они не очень хорошо усваиваются в организме», — заметил Конев.
Добавим, согласно исследованию негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, россияне не просто мечтают о долголетии. Так, 64% респондентов сказали, что заботятся о здоровье, 35% — занимаются спортом, а 58% следят за питанием и соблюдают диеты. Ещё 12,5% опрошенных заявили о желании избавиться от вредных привычек.
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