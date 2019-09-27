Только ЗОЖ. Геронтолог рассказал, как стать долгожителем

В среднем россияне хотели бы доживать до 87 лет. Таковы данные исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия».

Отмечается, что самые высокие жизненные амбиции у москвичей. Столичные горожане в среднем хотят жить до 92,3 года. Недалеко ушли севастопольцы — 92,1 года. На третьем месте оказались омичи — 87 лет.

О составляющих долголетия в эфире НСН рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. Главным залогом долгожительства, по его словам, по-прежнему остаётся здоровый образ жизни.

«Самый большой вклад в продолжительность жизни вносит тот самый, набивший всем оскомину, здоровый образ жизни. Это больше 50%, даже процентов до 60. Ещё, естественно, система здравоохранения — процентов 15 вносит. Ну, и потом, надо не забывать о генетической программе, которая тоже вносит процентов 20. Надо выбирать родителей-долгожителей, правда, это пока от нас не зависит. Но других составляющих нет», — отметил Конев.

Надеяться на эликсир бессмертия пока не приходится. Все разработки в этом направлении помогают лишь создателям зарабатывать деньги, но никак не продлевать жизнь человека, подчеркнул собеседник НСН.