Геронтолог оспорил данные Росстата о долгожителях

22 600 человек старше 100 лет жили в России на начало этого года. Как сообщает RT со ссылкой на данные Росстата, больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае. Меньше всего - в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, в Алтае и Туве.

По сравнению с прошлым годом число долгожителей выросло на 10%, а за последние 10 лет - в три раза.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН поставил под сомнение данные Росстата.

«За такой короткий промежуток в три раза количество долгожителей не может увеличиться. По всем международным данным, для этого требуется не один десяток лет. Поэтому я не верю этой статистике. У нас должна средняя ожидаемая продолжительность жизни вырасти хотя бы лет на 15», - сказал специалист.