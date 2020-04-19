Геронтолог оспорил данные Росстата о долгожителях
Врач-геронтолог в эфире НСН рассказал, почему в России нет причин для резкого увеличения числа долгожителей.
22 600 человек старше 100 лет жили в России на начало этого года. Как сообщает RT со ссылкой на данные Росстата, больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае. Меньше всего - в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, в Алтае и Туве.
По сравнению с прошлым годом число долгожителей выросло на 10%, а за последние 10 лет - в три раза.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН поставил под сомнение данные Росстата.
«За такой короткий промежуток в три раза количество долгожителей не может увеличиться. По всем международным данным, для этого требуется не один десяток лет. Поэтому я не верю этой статистике. У нас должна средняя ожидаемая продолжительность жизни вырасти хотя бы лет на 15», - сказал специалист.
Он указал, что в России пожилым людям сложно соблюдать условия, способствующие долгой жизни. «Основной вклад в долгожительство – это тот самый, набивший оскомину здоровый образ жизни. Большинство наших пожилых людей по своим материальным возможностям в силах соблюдать здоровый образ жизни? Нет, конечно. Они не могут питаться здоровыми продуктами. А это основное. У нас до сих пор действует зимне-летний режим питания, то есть зимой пожилые люди питаются рафинированными продуктами, напрочь лишенными витаминов и пищевых волокон. Почему осенью и зимой возникают респираторно-вирусные инфекции, которые косят в основном пожилых людей? Потому что нерациональное питание!» - подчеркнул врач.
«Затем, стали больше двигаться наши пожилые люди? Нет, конечно. Движение – это жизнь, а больше двигаться они не стали. Поэтому говорить, что у нас увеличилось число долгожителей – это игры со статистикой. Это невозможно по определению», - добавил собеседник НСН.
Он согласился с тем, что проживание в столицах способствует более продолжительной жизни. «В первую очередь, это медицинское обслуживание», - заключил Конев.
Ранее Юрий Конев в эфире НСН рассказал об особенностях восприятия и социальной жизни, которые влияют на активность и долголетие.
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