Минздрав: Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

По его словам, в 90-х годах Россия была страной с чрезвычайно высоким уровнем потребления алкоголя. Сегодня, указал Салагай, потребление алкоголя в РФ составляет порядка 8,4 литров, если говорить о данных за 2023 год.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что общая заболеваемость алкогольными психозами сократилась с 2020 года на 11,6%, алкоголизмом – примерно на 4,4%.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что средняя продолжительность жизни на Чукотке составляет 66,56 года, что на 13 лет меньше, чем в Дагестане. По его словам, в этом виновато в том числе и чрезмерное употребление алкоголя, передает «Радиоточка НСН».

