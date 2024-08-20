«Сто грамм для храбрости!»: Нарколог развеял мифы музыкантов об алкоголе
Маленькие дозы алкоголя могут снять страхи и комплексы на сцене, однако это приводит к зависимости и иллюзиям о «помощи» спиртного в длительных гастрольных турах, сказал в эфире НСН Александр Ковтун.
Помощь алкоголя в «преодолении» длительных концертных туров является иллюзией, при этом он действительно может добавить смелости и решительности, объяснил в интервью НСН нарколог Александр Ковтун.
Рэпер Баста ранее назвал несовместимыми вещами алкоголь и жесткую концертную работу. При этом он отметил, что снимает шляпу перед «силачами», которые «бухают и при этом умудряются качественно выступать».
«Алкоголь не то, чтобы помогает справляться с нагрузками, это, скорее, представление человека, нежели действительность. При этом алкоголь является адаптогеном, если говорить о дозах примерно до 30-50 мл водки в день. Он уменьшает тревогу, беспокойство, способствует более комфортному общению, если есть комплексы, уменьшает страх, если присутствуют какие-то фобические моменты, если нужно принять какое-то решение, а оно не дается. Об этом давно известно, поговорка "100 грамм для храбрости" появилась не случайно», - сказал Ковтун.
По его словам, «убыстряющий» эффект алкоголя, когда анализ заменяют действия, наблюдается не у всех.
«Такой эффект есть не у всех, а только у людей, которые обладают нерешительностью и неготовностью брать на себя ответственность или тревожностью. Человек с такими чертами характера действительно может считать, что алкоголь помогает ему быть более решительным и ответственным, принимать в жизни решения, которые он не смог бы принять трезвым, сомневался. Есть такие люди… Правда, зачастую бывает, что он шел к этому решению и трезвым. Не случайно есть поговорка: "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Человек может размышлять, выпив, он эти мысли реализует», - пояснил нарколог.
При этом Ковтун подчеркнул, что главной проблемой употребления алкоголя является появление зависимости. Нарколог описал ее симптомы.
«В отдаленной и среднесрочной перспективе алкоголь в независимости от человеческой воли приводит к формированию зависимости, растет частота его употребления и объемы, формируется патологическое влечение к спиртному. Это основной симптом зависимости: человек без алкоголя при любых событиях чувствует себя плохо, не в своей тарелке. Употребление алкоголя становится его неотъемлемой поведенческой реакцией. Второй проблемой является то, что алкоголь вредит внутренним органам и системам, сердцу, почкам, печени и так далее», - заключил собеседник НСН.
В конце июля певица Глюк’oZa шокировала «странным» поведением зрителей, пришедших на ее выступление в Красноярске. Девушка объясняла свое поведение антидепрессантами, однако это версию развеяла в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елена Ляшук.
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