«Сто грамм для храбрости!»: Нарколог развеял мифы музыкантов об алкоголе

Помощь алкоголя в «преодолении» длительных концертных туров является иллюзией, при этом он действительно может добавить смелости и решительности, объяснил в интервью НСН нарколог Александр Ковтун.

Рэпер Баста ранее назвал несовместимыми вещами алкоголь и жесткую концертную работу. При этом он отметил, что снимает шляпу перед «силачами», которые «бухают и при этом умудряются качественно выступать».