Минздрав РФ: За медпомощью обратились 7,9 тысячи пострадавших от паводка
Свыше 7,9 тысячи человек из Оренбургской, Тюменской и Курганской областей обратились за медицинской помощью из-за последствий паводков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, в Тюменской области за медпомощью обратились 188 человек, в Курганской области медпомощь была оказана 444 жителям. В свою очередь в Оренбургской области, указал Кузнецов, помощь в период паводков была оказана 7 301 человеку, 447 из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в частично затопленном городе Орске Оренбургской области без газа остаются 4,3 тысячи домов. По данным регионального правительства, с начала восстановительных работ газ подключили для 17,2 тысячи абонентов. Также специалисты продолжают работы по наладке газовых котлов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Лондоне откроют инсталляцию, посвященную реакции мозга на музыку Pink Floyd
- Врач рассказала о допустимом количестве кулича на Пасху
- СМИ: В Конго зафиксировали более 240 заражений более опасным штаммом оспы обезьян
- Набор продуктов для пасхального стола обойдется россиянам в 443 рубля
- С января 2024 года число самозанятых среди россиян-фрилансеров выросло на 25%
- Режим ЧС регионального характера ввели в лесах Хабаровского края
- Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 4,6% в 2023 году
- Антона Науменко назначили временно исполняющим обязанности главы Кургана
- Минздрав РФ: За медпомощью обратились 7,9 тысячи пострадавших от паводка
- Сийярто заявил, что генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru