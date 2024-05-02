Минздрав РФ: За медпомощью обратились 7,9 тысячи пострадавших от паводка

Свыше 7,9 тысячи человек из Оренбургской, Тюменской и Курганской областей обратились за медицинской помощью из-за последствий паводков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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По его словам, в Тюменской области за медпомощью обратились 188 человек, в Курганской области медпомощь была оказана 444 жителям. В свою очередь в Оренбургской области, указал Кузнецов, помощь в период паводков была оказана 7 301 человеку, 447 из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в частично затопленном городе Орске Оренбургской области без газа остаются 4,3 тысячи домов. По данным регионального правительства, с начала восстановительных работ газ подключили для 17,2 тысячи абонентов. Также специалисты продолжают работы по наладке газовых котлов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Минстрой РФ
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