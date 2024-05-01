В Орске после паводка без газа остаются 4,3 тысячи домов

За последние сутки газоснабжение восстановили почти в 400 домах Орска. Отключенными остаются 4305 домовладений.

По данным регионального правительства, с начала восстановительных работ газ подключили для 17,2 тысячи абонентов. Также специалисты продолжают работы по наладке газовых котлов.

В Оренбургской области после прохождения пика паводка от воды освободилось 21,6 тысячи жилых домов и 37,6 тысячи участков, отмечает «Радиоточка НСН».

