В Орске после паводка без газа остаются 4,3 тысячи домов
В частично затопленном городе Орске Оренбургской области без газа остаются 4,3 тысячи домов, сообщило правительство региона в Telegram.
За последние сутки газоснабжение восстановили почти в 400 домах Орска. Отключенными остаются 4305 домовладений.
По данным регионального правительства, с начала восстановительных работ газ подключили для 17,2 тысячи абонентов. Также специалисты продолжают работы по наладке газовых котлов.
В Оренбургской области после прохождения пика паводка от воды освободилось 21,6 тысячи жилых домов и 37,6 тысячи участков, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru