СМИ: Паводок может разрушить федеральную трассу Тюмень-Омск
Паводковые воды могут разрушить дамбу, по которой проходит автомобильная дорога Тюмень — Омск, предупредили в МЧС РФ, сообщает Telegram-канал Mash.
Водителей попросили временно воздержаться от поездок. Введено ограничения по проезду автомобилей массой более 6 тонн.
В пресс-службе МЧС рассказали, что всю минувшую ночь рабочие укрепляли защитные сооружения, но вода всё равно их размывает.
Власти Тюменской области уже объявили экстренную эвакуацию в Абатском районе — под угрозой затопления более 20 сёл и деревень.
Ранее ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы из-за паводков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru