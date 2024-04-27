СМИ: Паводок может разрушить федеральную трассу Тюмень-Омск

Водителей попросили временно воздержаться от поездок. Введено ограничения по проезду автомобилей массой более 6 тонн.

В пресс-службе МЧС рассказали, что всю минувшую ночь рабочие укрепляли защитные сооружения, но вода всё равно их размывает.

Власти Тюменской области уже объявили экстренную эвакуацию в Абатском районе — под угрозой затопления более 20 сёл и деревень.

Ранее ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы из-за паводков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

