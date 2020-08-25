Минздрав РФ сообщил о причинах повторных заражений COVID-19

В редких случаях возможно повторное заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

По его словам, причина повторного заражения - индивидуальные особенности иммунной системы, передает «Интерфакс». Инфекционист пояснил, что в ослабленном организме после первого заражения может вырабатываться мало антител. Это и ведет к риску последующего заражения.

В Бельгии и Нидерландах выявлены повторные заражения COVID-19

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что повторные случаи заражения коронавирусом не исключены, однако они единичны, передает RT. Эксперты организации считают, что число подобных заражений - один на более чем 23 млн.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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