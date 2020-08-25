Минздрав РФ сообщил о причинах повторных заражений COVID-19

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что повторные случаи заражения коронавирусом не исключены, однако они единичны, передает RT. Эксперты организации считают, что число подобных заражений - один на более чем 23 млн.

Директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина рассказала в эфире НСН, что ношение маски на уроке для педагогов – только лишь рекомендация.

