Минздрав РФ сообщил о причинах повторных заражений COVID-19
В редких случаях возможно повторное заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.
По его словам, причина повторного заражения - индивидуальные особенности иммунной системы, передает «Интерфакс». Инфекционист пояснил, что в ослабленном организме после первого заражения может вырабатываться мало антител. Это и ведет к риску последующего заражения.
Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что повторные случаи заражения коронавирусом не исключены, однако они единичны, передает RT. Эксперты организации считают, что число подобных заражений - один на более чем 23 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru