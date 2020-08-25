В Бельгии и Нидерландах выявлены повторные заражения COVID-19

Двое излечившихся от новой коронавирусной инфекции пациента в Нидерландах и Бельгии повторно заразились COVID-19. Об этом проинформировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Журналисты сослались на данные вирусологов.

Ранее об аналогичном случае сообщали исследователи Университета Гонконга (HKU).

В Нидерландах повторную инфекцию медики нашли у пожилого пациента с ослабленным иммунитетом, сообщила вирусолог Марион Копманс, передает РИА Новости. По ее словам, все инфекции имеют разный генетический код и для официального подтверждения повторного заражения нужно доказать, что РНК коронавируса различается.

В Бельгии вновь заразилась женщина, переболевшая коронавирусом три месяца назад. Вирусологи отмечают, что можно говорить о наличии другого штамма вируса. Кроме того, они сообщают, что болезнь протекала у женщины в мягкой форме, и организм произвел меньше антител.