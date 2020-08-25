В Бельгии и Нидерландах выявлены повторные заражения COVID-19
Двое излечившихся от новой коронавирусной инфекции пациента в Нидерландах и Бельгии повторно заразились COVID-19. Об этом проинформировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Журналисты сослались на данные вирусологов.
Ранее об аналогичном случае сообщали исследователи Университета Гонконга (HKU).
В Нидерландах повторную инфекцию медики нашли у пожилого пациента с ослабленным иммунитетом, сообщила вирусолог Марион Копманс, передает РИА Новости. По ее словам, все инфекции имеют разный генетический код и для официального подтверждения повторного заражения нужно доказать, что РНК коронавируса различается.
В Бельгии вновь заразилась женщина, переболевшая коронавирусом три месяца назад. Вирусологи отмечают, что можно говорить о наличии другого штамма вируса. Кроме того, они сообщают, что болезнь протекала у женщины в мягкой форме, и организм произвел меньше антител.
Специалисты отмечают, что ждали повторных случаев заражения коронавирусом, однако доказательных примеров у них до сих пор не было.
В России за последние сутки зафиксировано 4696 новых заболевших коронавирусом, передает RT. Общее число случаев заражения приближается к 1 млн человек. Таковы данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в эфире НСН рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.
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