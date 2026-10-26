Политолог оценил шансы Орбана стать генсеком ООН

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с NEWS.ru заявил, что у бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана есть большие шансы занять пост генсекретаря ООН.

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По его словам, Россия и Китай вслед за США поддержат кандидатуру политика. Они же входят в Совбез ООН, поэтому оставшиеся Великобритания и Франция ничего не смогут сделать.

Кошкин назвал Орбана очень деятельным человеком и уникальной личностью. Он добавил, что сейчас у него есть все шансы возглавить организацию. По мнению эксперта, мир может стать свидетелем преобразований, которые будут двигать ООН к более фундаментальной роли площадки для урегулирования конфликтов и стабилизации.

Ранее уже рассказывали о желании Вашингтона видеть экс-главу Венгрии на этом посту.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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