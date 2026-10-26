Политолог оценил шансы Орбана стать генсеком ООН

По его словам, Россия и Китай вслед за США поддержат кандидатуру политика. Они же входят в Совбез ООН, поэтому оставшиеся Великобритания и Франция ничего не смогут сделать.



Кошкин назвал Орбана очень деятельным человеком и уникальной личностью. Он добавил, что сейчас у него есть все шансы возглавить организацию. По мнению эксперта, мир может стать свидетелем преобразований, которые будут двигать ООН к более фундаментальной роли площадки для урегулирования конфликтов и стабилизации.



Ранее уже рассказывали о желании Вашингтона видеть экс-главу Венгрии на этом посту.

