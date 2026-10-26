СМИ: Microsoft предлагает 60 тысячам сотрудников добровольно уволиться
Microsoft предлагает около 60 тыс. сотрудников добровольно уволиться с выплатой компенсации. Соответствующая программа касается работников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Об этом сообщает Business Insider.
Инициатива корпорации затронет специалистов на должностях 70-го уровня и ниже, включая руководящий состав. Она не распространяется на отделы продаж, некоторые инженерные группы и ряд корпоративных служб.
Право на участие имеют более четверти всего штата Microsoft. Условия выплат соответствуют стандартному пакету выходных пособий. Например, при прошлых сокращениях в США он включал оплату базового оклада как минимум за 60 дней, а для большинства работников максимальная компенсация могла достигать суммы за 39 недель.
Решение нужно принять до начала декабря, а уволиться — в конце года. Программа стала очередной попыткой сократить штат без принудительных увольнений после масштабных инвестиций в инфраструктуру ИИ.
Также Microsoft запускала программу добровольного выхода на пенсию для примерно девяти тыс. сотрудников. Около трети подпадавших под условия воспользовались предложением.
Ранее писали, что корпорация начала платить неэффективным сотрудникам за их самоувольнение.
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