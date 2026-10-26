Нишевое направление: В РСТ оценили перспективы отдыха в Алжире
Туристы из России редко используют африканскую страну как финальную точку путешествия, заявил НСН Дмитрий Горин.
Большинство россиян предпочитали использовать Алжир как пересадку в Европу, интерес к стране также снижает визовый режим, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Прямые рейсы из Москвы в Алжир хотят возобновить в начале 2027 года. Перелёт займёт около пяти часов вместо нынешних 10-12 с пересадками. Об этом заявил посол РФ в Алжире Алексей Соломатин. Его слова приводят РИА Новости. Горин не поверил, что это повлияет на турпотоки между странами.
«Алжир — нишевое направление, и количество путешественников из России несопоставимо с другими популярными странами. Это экскурсии и и приключения. На одного человека средние расходы составляют около $2000 в пакете на двоих, включая перелет, на 10 дней. Для роста потока необходимы визовые послабления. Сейчас разрешение на въезд необходимо и оформляется в течение двух недель. Многие туристы использовали страну в качестве удобного стыковочного пункта для полета в страны Европы, например, в Париж. В апреле 2026 года такие рейсы прекратились», — ответил он.
Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил НСН, почему интерес к Индии у россиян вырастет на 50%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Microsoft предлагает 60 тысячам сотрудников добровольно уволиться
- МИД: РФ обсуждает безопасность поставок зерна через Черное море
- Нишевое направление: В РСТ оценили перспективы отдыха в Алжире
- Разгрузочный поднос: Диетолог напугала последствиями частого употребления фастфуда
- Захарова иронично прокомментировала идею Трасс о миссии на Марс
- Киркоров заявил, что его прайм-эра длится уже 40 лет
- Народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина остается на ИВЛ
- Небензя: С 2022 года из-за атак ВСУ погибли 313 детей
- Политолог оценил шансы Орбана стать генсеком ООН
- Самойлова отказалась от полного лишения Джигана родительских прав