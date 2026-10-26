Небензя: С 2022 года из-за атак ВСУ погибли 313 детей

В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года погибли 313 детей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.

При атаке ВСУ в Мелитополе пострадали мужчина и двое детей

«К настоящему времени в результате нападений ВСУ с 2022 года пострадало 1903 ребенка: погибло 313 и ранено 1590», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по теме защиты детей в вооруженных конфликтах.

Дипломат также добавил, что в период с 2014 по 2021 год на Донбассе в результате действий украинской армии погибли 138 детей и ещё 439 ребёнка были ранены.

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали, что в Курской области из-за вторжения ВСУ погибли 640 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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