Разгрузочный поднос: Диетолог напугала последствиями частого употребления фастфуда

Увлечение быстрыми перекусами в различных закусочных и уличных кафе, где подают гамбургеры, картошку фри и коктейли, а также поедание чипсов, сухариков и снеков на ходу неизбежно отразится на здоровье. О такой опасности напомнила в беседе с НСН диетолог, терапевт Анна Белоусова.

Ранее в беседе с изданием «Абзац» врач Андрей Бобровский заявил, что имеются косвенные оценки последствий ежедневного потребления фастфуда. По его словам, такая привычка может обернуться сокращением жизни на срок от 3 до 10 лет. Белоусова пояснила, что угроза исходит не только от самих блюд, но и зависит от регулярности, а также объёмов их поедания.

«Частое употребление таких продуктов и блюд приводит к повышению риска заболеваний, сокращающих жизнь. Поскольку в них достаточно много трансжиров, это повышает риск развития атеросклероза. С такими продуктами мы получаем больше соли, чем нужно, а это приводит к гипертонической болезни. Кроме того, повышается риск возникновения избыточного веса и ожирения, которое само по себе сокращает продолжительность жизни. Также не исключено развитие сахарного диабета второго типа. То есть действительно приобретается букет достаточно серьезных хронических заболеваний, каждое из которых само по себе ухудшает качество жизни и сокращает её продолжительность», - пояснила Белоусова.

При этом диетолог отметила, что гастрономическая зависимость от фастфуда имеет накопительный эффект и человек может достаточно долго не замечать негативных изменений в организме.