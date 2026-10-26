Разгрузочный поднос: Диетолог напугала последствиями частого употребления фастфуда
Регулярное употребление фастфуда и стритфуда имеет накопительный эффект и в итоге приведёт к серьёзному ухудшению качества жизни и сократит её продолжительность, заявила НСН диетолог Анна Белоусова.
Увлечение быстрыми перекусами в различных закусочных и уличных кафе, где подают гамбургеры, картошку фри и коктейли, а также поедание чипсов, сухариков и снеков на ходу неизбежно отразится на здоровье. О такой опасности напомнила в беседе с НСН диетолог, терапевт Анна Белоусова.
Ранее в беседе с изданием «Абзац» врач Андрей Бобровский заявил, что имеются косвенные оценки последствий ежедневного потребления фастфуда. По его словам, такая привычка может обернуться сокращением жизни на срок от 3 до 10 лет. Белоусова пояснила, что угроза исходит не только от самих блюд, но и зависит от регулярности, а также объёмов их поедания.
«Частое употребление таких продуктов и блюд приводит к повышению риска заболеваний, сокращающих жизнь. Поскольку в них достаточно много трансжиров, это повышает риск развития атеросклероза. С такими продуктами мы получаем больше соли, чем нужно, а это приводит к гипертонической болезни. Кроме того, повышается риск возникновения избыточного веса и ожирения, которое само по себе сокращает продолжительность жизни. Также не исключено развитие сахарного диабета второго типа. То есть действительно приобретается букет достаточно серьезных хронических заболеваний, каждое из которых само по себе ухудшает качество жизни и сокращает её продолжительность», - пояснила Белоусова.
При этом диетолог отметила, что гастрономическая зависимость от фастфуда имеет накопительный эффект и человек может достаточно долго не замечать негативных изменений в организме.
«Нужно понимать, если человек один или два раза в месяц съел гамбургер – это не страшно. Но когда фастфуд и стритфуд превращаются в частое повседневное питание, тогда, безусловно, идет накопительный эффект и риск развития вот таких заболеваний существенно повышается», - предупредила Белоусова.
Комментируя народную поговорку: «если очень хочется, то можно» диетолог заметила, что такое баловство в рационе нужно обязательно компенсировать разгрузочным днём и физической активностью.
«Если иногда уж очень хочется, скажем так, раз в неделю, раз в 10 дней, то такие продукты катастрофы не сделают, если речь идёт об одном гамбургере, сэндвиче или небольшой порции картошки фри. Даже целый поднос еды из фастфуда раз в месяц, в принципе, можно. Но, конечно, после этого нужно устроить разгрузочный день. Потому что с целым подносом мы получаем столько калорий, сколько нам бы хватило на 2,5 дня, если человек не спортсмен и не занимается тяжелым физическим трудом», - отметила Белоусова.
Ранее диетолог напомнила НСН, что копченая колбаса, помимо опасных веществ, содержит много соли, которая задерживает воду в организме, провоцирует отеки и угнетает щитовидную железу.
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