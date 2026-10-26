МИД: РФ обсуждает безопасность поставок зерна через Черное море
Российская Федерация рассматривает различные предложения об обеспечении безопасности транспортировки зерна через Черное море и находится в контакте с Турцией. Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
По его данным, предложения от стран рассматриваются, диалог идет не только с Анкарой, но и другими государствами. Но перспектив возрождения «зерновой сделки» он пока не видит.
Тема обсуждается в ООН. Есть желающие ее восстановить в том или ином формате, но Москву это не устраивает. Алимов добавил, что соглашение между РФ, ООН и Украиной было неудачным. Кремль свои обязательства уважал, а организация не смогла обеспечить соблюдение обязательств в отношении отечественного экспорта удобрений и сельхозпродукции.
Черноморскую зерновую инициативу оформили в июле 2022 года. Но уже в 2023-м Россия вышла из нее из-за игнорирования условий со стороны Запада.
Ранее рассказывали, чем обернутся коридоры в Черном море для РФ и Украины.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД России: Киев хочет создать зону радиационного заражения
- Доходы депутатов Госдумы нового IX созыва составили почти 25 млрд рублей
- Долина заявила, что дружба в шоу-бизнесе существует
- ЦБ рекомендовал банкам проверять источник крупных сумм наличных
- Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Сербии
- СМИ: Microsoft предлагает 60 тысячам сотрудников добровольно уволиться
- МИД: РФ обсуждает безопасность поставок зерна через Черное море
- Нишевое направление: В РСТ оценили перспективы отдыха в Алжире
- Разгрузочный поднос: Диетолог напугала последствиями частого употребления фастфуда
- Захарова иронично прокомментировала идею Трасс о миссии на Марс