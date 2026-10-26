МИД: РФ обсуждает безопасность поставок зерна через Черное море

По его данным, предложения от стран рассматриваются, диалог идет не только с Анкарой, но и другими государствами. Но перспектив возрождения «зерновой сделки» он пока не видит.



Тема обсуждается в ООН. Есть желающие ее восстановить в том или ином формате, но Москву это не устраивает. Алимов добавил, что соглашение между РФ, ООН и Украиной было неудачным. Кремль свои обязательства уважал, а организация не смогла обеспечить соблюдение обязательств в отношении отечественного экспорта удобрений и сельхозпродукции.



Черноморскую зерновую инициативу оформили в июле 2022 года. Но уже в 2023-м Россия вышла из нее из-за игнорирования условий со стороны Запада.



Ранее рассказывали, чем обернутся коридоры в Черном море для РФ и Украины.

