Гинцбург: Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — приводит слова ученого РИА Новости.

Препарат для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») был зарегистрирован в России 24 ноября, напоминает РЕН ТВ. В Минздраве уточняли, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной, прививку можно будет сделать только с согласия родителей.

Ранее Гинцбург заявил, что нет необходимости модифицировать вакцину «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон», пишет «Свободная пресса».

