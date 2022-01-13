Гинцбург: Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе

Вакцина от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На Украине подросткам выплатят вознаграждение за вакцинацию против COVID-19

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — приводит слова ученого РИА Новости.

Препарат для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») был зарегистрирован в России 24 ноября, напоминает РЕН ТВ. В Минздраве уточняли, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной, прививку можно будет сделать только с согласия родителей.

Ранее Гинцбург заявил, что нет необходимости модифицировать вакцину «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон», пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургПодросткиВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры