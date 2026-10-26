Захарова иронично прокомментировала идею Трасс о миссии на Марс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала в своем Telegram-канале на заявление бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Та предположила, что к 2040 году британцы могли бы отправиться на Марс.
По словам британского политика, это стало бы возможным, если бы ее не сместили с поста. Его она занимала больше месяца — с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Всего — 50 дней.
Захарова ответила, что «тут не поспоришь». По ее словам, исход был бы неминуем — «хоть на Марс».
Ранее представитель МИД РФ осудила литовского депутата за призывы убивать россиян.
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