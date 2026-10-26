Захарова иронично прокомментировала идею Трасс о миссии на Марс

В МИД РФ заявили, что пока нет речи о подключении ООН к урегулированию на Украине

Министры энергетики в Москве согласовали общие подходы к развитию рынка газа

Индекс МосБиржи начал неделю с роста на ожидании переговоров по Украине

Победившая в Сербии оппозиция прекратит экспорт оружия для Киева

Экранизации Пушкина и Стругацких представят на фестивале «Читка 5.0»