Минздрав рекомендует фармацевтам и полицейским работать в масках и перчатках

Минздрав России рекомендует работникам магазинов, аптек, МФЦ, полицейским и другим, кто по долгу службы взаимодействует с большим числом людей, пользоваться на работе индивидуальными средствами защиты. Рекомендации п обеспечению персонала всем необходимым для профилактики коронавируса Минздрав направил российским работодателям, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течение рабочего дня с большим количеством людей (продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных организаций), носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами», - заявили в министерстве.