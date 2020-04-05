Минздрав рекомендует фармацевтам и полицейским работать в масках и перчатках
Минздрав России рекомендует работникам магазинов, аптек, МФЦ, полицейским и другим, кто по долгу службы взаимодействует с большим числом людей, пользоваться на работе индивидуальными средствами защиты. Рекомендации п обеспечению персонала всем необходимым для профилактики коронавируса Минздрав направил российским работодателям, сообщает пресс-служба ведомства.
«Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течение рабочего дня с большим количеством людей (продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных организаций), носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами», - заявили в министерстве.
Ведомство напомнило также о способах распространения вируса.
«Данные меры направлены на снижение вероятности распространения новой коронавирусной инфекции. Напоминаем, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы», - сказано в документе.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».
«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.
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