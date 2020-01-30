Москву и Санкт-Петербург назвали уязвимыми для коронавируса
Профессор-эпидемиолог Дальневосточного федерального университета в эфире НСН заявил, что Москва и Санкт-Петербург больше подвержены распространению инфекции из-за множества туристов.
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве России. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского, Приморского и Забайкальского края.
Профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН заявил, что в большей опасности находятся Москва и Санкт-Петербург.
«Это не стремительное развитие эпидемии, в большинстве провинций Китая – завозные случаи. Такие случаи возможны во всех странах мира. Пассажирские потоки внутри Китая более интенсивны, чем между Китаем и другими странами. Классика жанра, когда человек с болезнью в инкубационном периоде, сам не зная, что он заражен, пересекает пограничный кордон, и заболевает уже на новой территории. Сколько угодно строгий погранконтроль является необходимой, но недостаточной мерой. Нужно поддерживать на высоком уровне всю систему биологической безопасности государства. Что и происходит на территории России», - пояснил специалист.
«Об эпидемии можно говорить, когда число зараженных составляет 0,5% населения, а в Китае – даже в эпицентре не эпидемия».
Профессор Щелканов считает, что, в первую очередь, в высокой степени готовности нужно находиться регионам, которые связаны наиболее интенсивным авиапотоком с Китаем. Это Москва и Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Благовещенск. И в этой связи Дальний Восток находится не в самом уязвимом положении. Опаснее ситуация с двумя столицами.
«Москва и Петербург со своими музеями привлекают толпы туристов! И о возможности распространения инфекции говорилось давно, еще задолго до появления коронавируса», - подчеркнул Михаил Щелканов.
Коронавирус 2019-nCoV стал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным ВОЗ, в Китае вирусом заразились почти 6 тыс. человек, 170 человек умерли. Случаи заболевания зафиксировали в Австралии, Таиланде, Японии, Франции, Германии и США. В России подтвержденных случаев заражения пока нет.
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