Москву и Санкт-Петербург назвали уязвимыми для коронавируса

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве России. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского, Приморского и Забайкальского края.

Профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН заявил, что в большей опасности находятся Москва и Санкт-Петербург.

«Это не стремительное развитие эпидемии, в большинстве провинций Китая – завозные случаи. Такие случаи возможны во всех странах мира. Пассажирские потоки внутри Китая более интенсивны, чем между Китаем и другими странами. Классика жанра, когда человек с болезнью в инкубационном периоде, сам не зная, что он заражен, пересекает пограничный кордон, и заболевает уже на новой территории. Сколько угодно строгий погранконтроль является необходимой, но недостаточной мерой. Нужно поддерживать на высоком уровне всю систему биологической безопасности государства. Что и происходит на территории России», - пояснил специалист.