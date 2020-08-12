Решение о платной вакцинации от COVID-19 наряду с бесплатной примут в правительстве, пока оценивается ее стоимость, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Нaкaнуне президент РФ Влaдимир Путин объявил, что Россия первой в мире зaрегистрировaлa препaрaт для профилaктики COVID-19, рaзрaботaнный в НИЦЭМ имени Гaмaлеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вaкцинa получилa нaзвaние «Спутник V».

Мурашко заявил агентству «Интерфакс», что о проработке варианта с платной вакциной просит профессиональное сообщество и фармацевтические компании.