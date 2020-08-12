Минздрав рассказал, будет ли в России платная вакцина от COVID-19
Решение о платной вакцинации от COVID-19 наряду с бесплатной примут в правительстве, пока оценивается ее стоимость, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Нaкaнуне президент РФ Влaдимир Путин объявил, что Россия первой в мире зaрегистрировaлa препaрaт для профилaктики COVID-19, рaзрaботaнный в НИЦЭМ имени Гaмaлеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вaкцинa получилa нaзвaние «Спутник V».
Мурашко заявил агентству «Интерфакс», что о проработке варианта с платной вакциной просит профессиональное сообщество и фармацевтические компании.
Министр отметил, что сейчас создан проект изменений в список жизненно необходимых лекарств. Когда вакцина попадет в этот список, цену на нее сможет устанавливать государства. По словам главы Минздрава, стоимость вакцины пока еще оценивается.
Член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил НСН, что иностранные государства могут проявить интерес к нашей вакцине не раньше, чем через 8-9 месяцев.
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