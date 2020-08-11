Эксперты рассказали об особенностях российской вакцины от COVID-19
Эксперты рассказали НСН о первой в мире вакцине от коронавируса, разработанной в России.
Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Путин отметил эффективную работу российской вакцины и подчеркнул, что она прошла все необходимые испытания.
Российская вакцина создана, но еще не все исследования завершены, заявил в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов.
«Вакцина сконструирована, но это не значит, что она допущена в программах профилактики коронавирусной инфекции. Второе, не все исследования завершены для окончательного применения для людей. Если будут представлены данные доказательной медицины, которые будут получены российской стороной, тогда она будет представлять интерес во всех странах», - сказал он.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН пояснил, что российская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах и две фазы исследований на людях, которые находились под наблюдением врачей в медучреждениях. По его словам, она себя хорошо зарекомендовала и было принято решение, что можно начинать проверку вакцины на массовой аудитории.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил НСН, что иностранные государства могут проявить интерес к российской вакцине не раньше, чем через 8-9 месяцев.
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