Минздрав прокомментировал сообщения о росте смертности из-за рака

19 сентября00:17

В Минздраве заявили, что несмотря на рост количества онкологических заболеваний, число смертей почти не изменилось. Об этом РБК сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

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Ранее в СМИ распространилась информация о росте смертности от онкологии на 20-30% через пару лет.

Каприн заявил, что на данный момент число смертей от онкологии не изменяется - 198 случаев на 100 тысяч населения. По его словам, главным оружием против рака остается его диагностика на ранних стадиях.

Он добавил, что в рамках госпрограммы выделен 1 трлн рублей на борьбу с раком. Средства предусмотрены до 2024 года.

Руководитель Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев пояснил НСН, что пока не изменятся условия выхода компаний на торги, россияне будут страдать от отсутствия нужных препаратов.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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