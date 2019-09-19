Минздрав прокомментировал сообщения о росте смертности из-за рака

Ранее в СМИ распространилась информация о росте смертности от онкологии на 20-30% через пару лет.

Каприн заявил, что на данный момент число смертей от онкологии не изменяется - 198 случаев на 100 тысяч населения. По его словам, главным оружием против рака остается его диагностика на ранних стадиях.



Он добавил, что в рамках госпрограммы выделен 1 трлн рублей на борьбу с раком. Средства предусмотрены до 2024 года.

Руководитель Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев пояснил НСН, что пока не изменятся условия выхода компаний на торги, россияне будут страдать от отсутствия нужных препаратов.

