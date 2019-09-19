Минздрав прокомментировал сообщения о росте смертности из-за рака
В Минздраве заявили, что несмотря на рост количества онкологических заболеваний, число смертей почти не изменилось. Об этом РБК сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
Ранее в СМИ распространилась информация о росте смертности от онкологии на 20-30% через пару лет.
Каприн заявил, что на данный момент число смертей от онкологии не изменяется - 198 случаев на 100 тысяч населения. По его словам, главным оружием против рака остается его диагностика на ранних стадиях.
Он добавил, что в рамках госпрограммы выделен 1 трлн рублей на борьбу с раком. Средства предусмотрены до 2024 года.
Руководитель Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев пояснил НСН, что пока не изменятся условия выхода компаний на торги, россияне будут страдать от отсутствия нужных препаратов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Локомотив» обыграл немецкий «Байер»
- Хирурги борются за жизнь раненого в Москве полицейского
- Россия победила в пятом матче подряд в рамках ЧЕ по волейболу
- Трамп выбрал советника по безопасности, который «не подставит»
- В Кремле прокомментировали пикеты в поддержку осужденного актера Устинова