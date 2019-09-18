Фармацевты назвали виновных в перебоях с лекарствами для онкобольных

Смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

Он утверждает, что с отечественного рынка пропадают зарубежные препараты, аналогов которых в России не производят. Например, препараты для химиотерапии — они либо пропадают вообще, либо появляются «абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики». Это лекарство, содержащее фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному, поэтому дженерики производятся и продаются только после истечения срока действия патента.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, комментируя для НСН безрадостную перспективу, отметил, что виновата в сложившейся ситуации позиция Минздрава по допуску на рынок фармкомпаний.

«Вряд ли заболеваемость подскочит от наличия или отсутствия лекарств. Она зависит от условий жизни, экологии… А вот от лекарств зависит выживаемость. Прогнозы Масчана комментировать не могу, потому что мы не занимаемся прогнозами. Но то, что проблемы будут с обеспечением, лечением, согласен… Существующая нормативная база не позволяет выйти на рынок компаниям, потому что никто в убыток работать не хочет. И в такой ситуации находятся и отечественные, и зарубежные компании. Импортозамещение нас не спасет», - отметил глава Ассоциации.