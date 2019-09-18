Фармацевты назвали виновных в перебоях с лекарствами для онкобольных
Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей пояснил НСН, что пока не изменятся условия выхода компаний на рынок, россияне будут страдать от отсутствия нужных препаратов.
Смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.
Он утверждает, что с отечественного рынка пропадают зарубежные препараты, аналогов которых в России не производят. Например, препараты для химиотерапии — они либо пропадают вообще, либо появляются «абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики». Это лекарство, содержащее фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному, поэтому дженерики производятся и продаются только после истечения срока действия патента.
Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, комментируя для НСН безрадостную перспективу, отметил, что виновата в сложившейся ситуации позиция Минздрава по допуску на рынок фармкомпаний.
«Вряд ли заболеваемость подскочит от наличия или отсутствия лекарств. Она зависит от условий жизни, экологии… А вот от лекарств зависит выживаемость. Прогнозы Масчана комментировать не могу, потому что мы не занимаемся прогнозами. Но то, что проблемы будут с обеспечением, лечением, согласен… Существующая нормативная база не позволяет выйти на рынок компаниям, потому что никто в убыток работать не хочет. И в такой ситуации находятся и отечественные, и зарубежные компании. Импортозамещение нас не спасет», - отметил глава Ассоциации.
«У нас целеполагание сдвинуто. Ведь основная задача не провести торги, а обезопасить чиновников Минздрав со стороны правоохранительных органов и Следственного комитета. У компании есть нужные препараты, но с ним она не выходит на рынок, потому что цена слишком низкая, она не интересна»
Единственным решением проблемы директор Института гематологии видит отмену законов, которые мешают западным производителям выйти на российский рынок. Отечественные компании не смогут покрыть всю потребность в препаратах. У фармацевтов мнение иное, если не сказать – противоположное.
«Я был участником заседания, на котором предлагали отталкиваться не от начальной максимальной цены контракта, не учитывающей ни инфляцию, ни риски, а от реферетной цены препарата. Тогда у компании появляется хоть какая-то рентабельность. Там заявили, что в этом есть здравый смысл, но точно подобное решение не будет принято при нынешнем составе Минздрава. Нужно либо менять систему, либо чиновников, потому что уже ушло более 700 препаратов с рынка, они и дальше будут уходить», - пояснил суть проблемы Виктор Дмитриев.
Алексей Масчан поддержал распоряжение премьера Дмитрия Медведева выделить на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей больше 26 миллионов рублей, но, по его словам, для сокращения дефицита нужно допустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.
«Уже давно мы ушли от понятия: иностранный или отечественный препарат. Транснациональные компании построили множество заводов на территории России, их продукция воспринимается как локально произведенная. Надо добавить, что вся продукция проходит полный цикл предрегистрационных экспертиз, куда входят и доклинические и клинические исследования. Их проводит коллегия г-на Масчана и на документы они ставят свои подписи. При этом не было случая, чтобы центр или он лично направлял в Росздравнадзор информацию о побочных эффектах или о неэффективности этих препаратов. Значит, Масчан лукавит. И поступай такая информация, ее бы обязательно проверяли. А пока это огульные заявления», - утверждает руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей.
Отреагировал на интервью директора Института гематологии и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. В беседе с Nation News он заявил, что Масчан ведет себя некорректно.
«Даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки. Этот врач устраивает шоковую атаку, только от этой информации можно получить то заболевание, о котором он печется», - считает Онищенко. Он подчеркнул, что проблема есть, но она решаема, и в направлении поиска решения нужно работать. А запугивание людей - это не метод.
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