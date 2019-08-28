На предприятиях могут появиться личные врачи
Министерство здравоохранения России направило в правительство пакет документов с предложениями по организации деятельности медиков на производствах, пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».
Ожидается, что "цеховой" врач будет составлять план и организовывать диспансеризацию работников на производстве. После чего в функции медработника будет входить оценка результатов проверки здоровья и отслеживать рекомендации, которые дали сотруднику предприятия по итогам диспансеризации, пишет Российская газета. Кроме того, медики будут вести работу по формированию здорового образа жизни сотрудников через мероприятия по увеличению двигательной активности, школы здоровья, просветительскую деятельность.
Минздрав РФ, Минтруд, Роспотребнадзор, Федеральный фонд ОМС, Фонд социального страхования, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей также обобщили ранее предложенные вопросы по стимулированию деятельности врачей на производстве.
Ранее НСН писала о разработанном регламенте поведения педагогов в интернете, а также социальных сетях Министерства просвещения совместно с учительским профсоюзом.
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