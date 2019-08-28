Разработаны нормы поведения российских врачей

Министерство просвещения совместно с учительским профсоюзом разработали регламент поведения педагогов в интернете, а также социальных сетях. Как отмечает «Свободная пресса», документ уже направлен для ознакомления в регионы.

Документ, в частности, обязывает педагогов воздержаться от размещения информации, которая может нанести вред здоровью или развитию детей. Как поясняет АГН Москва, на страницах педагогов в соцсетях запрещена порнография, описание способов самоубийств, пропаганда употребления алкоголя и наркотиков, а также использование нецензурной лексики и так далее.

Вместе с тем, для учителей появилось и послабление. Оно касается внешнего вида учителей, сообщает Ura.ru. Если раньше педагог был обязан «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь разработчики кодекса советуют придерживаться то внешнего вида, который соответствует задачам реализуемой образовательной программы.

Сегодня любое публичное действие учителя может стать поводом для увольнения, рассказал в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

