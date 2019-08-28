Хирург из Нижнего Тагила рассказал о причинах массового увольнения специалистов

Он рассказал, что приблизительно пару лет назад среди специалистов этой сферы сильно увеличилась нагрузка, однако последней каплей стало увольнение хирургов из Демидовской больницы. Изотеев пояснил, что тогда больных стали распределять среди других больниц, пишут Известия. Именно это, по словам заведующего, и стало причиной для массового увольнения. Уточняется, что заработная плата уже не играла решающей роли.

Как сообщает Ura.ru, на сегодняшний день в больнице работают шесть хирургов, между которыми распределяется 30 круглосуточных дежурств. Из-за этого на каждого работника приходится до 10 ночных дежурств. Кроме того, после них, специалистам приходится выходить на дневную смену, уточняет Газета.ру.

По словам Изотеева, хирурги пытались решить ситуацию мирным путем, обращаясь к администрации с целью улучшения условий труда и усиления дежурной бригады. Однако специалисты, уточняет RT, не получили никакого ответа. Кроме того, уточняется, что несмотря на массовое увольнение, экстренная помощь всё также оказывается всем пострадавшим.

Нaкaнуне пресс-секретaрь президентa России Дмитрий Песков отметил, что вопрос о мaссовых увольнениях врaчей в Нижнем Тaгиле должен быть aдресовaн регионaльной влaсти и Министерству здрaвоохрaнения. В тот же день прокурaтурa Свердловской облaсти зaявилa о нaчaле проверки о нaрушении трудовых прaв хирургов в больницaх Нижнего Тaгилa после жaлоб врaчей нa низкие зaрплaты.

