Диетолог нашел плюсы в неправильном питании россиян

Половина россиян осознают, что питаются неправильно. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Чтобы придерживаться здорового питания, по мнению респондентов, необходимо исключить из рациона фастфуд и сладкое, есть небольшими порциями, контролировать уровень белков, жиров и углеводов в организме.

На выбор осознанного правильного питания влияют воспитание и пищевые привычки с детства. Так считает кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева, которая в эфире НСН назвала главные причины потребления вредных продуктов.

«Конечно, рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся, хорошо поглощаются в силу того, что они могут быть вкусными, потому как наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами. Такая еда балует опиоидную зону в структуре головного мозга, создает условия не только для поддержания сытости, причем на короткие временные отрезки, но и даёт возможность успокоиться, получить радость и удовольствие», – рассказывает диетолог.