Диетолог нашел плюсы в неправильном питании россиян
Врач дал советы в эфире НСН, как сэкономить на еде и остаться здоровым.
Половина россиян осознают, что питаются неправильно. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Чтобы придерживаться здорового питания, по мнению респондентов, необходимо исключить из рациона фастфуд и сладкое, есть небольшими порциями, контролировать уровень белков, жиров и углеводов в организме.
На выбор осознанного правильного питания влияют воспитание и пищевые привычки с детства. Так считает кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева, которая в эфире НСН назвала главные причины потребления вредных продуктов.
«Конечно, рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся, хорошо поглощаются в силу того, что они могут быть вкусными, потому как наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами. Такая еда балует опиоидную зону в структуре головного мозга, создает условия не только для поддержания сытости, причем на короткие временные отрезки, но и даёт возможность успокоиться, получить радость и удовольствие», – рассказывает диетолог.
Эксперт не согласна с тем, что на выбор продуктовой корзины влияет финансовое состояние россиян. Как подметила Королева, причина кроется в незнании того, что лучше купить и как приготовить.
«Во многих регионах, к примеру, на Дальнем Востоке или в Якутии, выбор в магазине вообще ограничен – многое продается в консервированном или маринованном виде, или же привозится из Китая. Но решить эту проблему можно, особенно если заниматься заготовками. Это, заодно, поможет и в финансовом плане. Есть такие продукты как редька, репка, все виды капусты. Это мегаполезные продукты, которые можно купить недорого в магазинах, сделать запасы. Поэтому нужно заниматься просветительской работой, в том числе врачам и средствам массовой информации», – комментирует специалист.
Тем не менее, врач-диетолог называет хорошим знаком то, что россияне понимают, что допускают ошибки в питании, но уверена, что приверженцы перекусов на ходу будут существовать до тех пор, пока им будет позволять их здоровье.
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