Минздрав поручил регионам сформировать иметь запас лекарств минимум на четыре месяца

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество - не менее четырех месяцев запаса - лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», - подчеркнул он.

Поручение связано с задержкой поставок зарубежных препаратов и разрывами логистическими цепочками. В этой ситуации в России опережающими темпами наращивают производство медикаментов.

«В целом мы видим, что поставки препаратов и наращивание объемов производства отечественных идут по плану, с высокими темпами. Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок», - заявил Михаил Мурашко.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил, что наценки на социально значимые товары в российских сетях снизились с 22% до 6%. Об этом он рассказал в ходе выступления на VII Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

