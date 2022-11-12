Минздрав поручил регионам сформировать иметь запас лекарств минимум на четыре месяца
Регионы должны запастись лекарствами не менее чем на четыре месяца. Такое поручение властям субъектов РФ дал Минздрав страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество - не менее четырех месяцев запаса - лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», - подчеркнул он.
Поручение связано с задержкой поставок зарубежных препаратов и разрывами логистическими цепочками. В этой ситуации в России опережающими темпами наращивают производство медикаментов.
«В целом мы видим, что поставки препаратов и наращивание объемов производства отечественных идут по плану, с высокими темпами. Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок», - заявил Михаил Мурашко.
Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил, что наценки на социально значимые товары в российских сетях снизились с 22% до 6%. Об этом он рассказал в ходе выступления на VII Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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