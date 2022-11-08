«Сбой в поставках»: В отрасли рассказали о последствиях дефицита антибиотика «Амоксиклав»

Фарманалитик Сергей Шуляк заявил НСН, что временные сбои в поставках никак не скажутся на пациентах, которым будут подобраны альтернативные антибиотики. 

Дефицит антибиотиков на основе амоксициллина связан со сбоями в поставках, но проблем для пациентов не будет, так как на рынке представлен широкий спектр аналогичных препаратов, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина «Амоксиклав». В Минпромторге России подтвердили факт дефицита, но заверили, что в ближайшее время сбои с поставками прекратятся. Шуляк рассказал о причинах и последствиях такого дефицита.

«Скорее всего, сбой в поставках. Мы видим, что за последний месяц есть падение в продажах этого антибиотика. Поэтому говорить о том, что было закуплено какое-то большое количество, что привело к дефициту, не приходится. Это какой-то сбой в поставках, в производстве», - отметил Шуляк.

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При этом собеседник НСН подчеркнул, что временный сбой никак не скажется на пациентах, которым врачи подберут необходимый препарат из представленных на рынке.

«Здесь нет ничего критичного, других антибиотиков достаточное количество, врачи могут выбирать из широкого спектра. Есть привычка, привязанность населения к бренду, но его отсутствие не повлияет на ситуацию в здравоохранении. Надо учитывать, что сейчас заболеваемость низкая, был пик в сентябре, сейчас заболеваемость снизилась. Мы видим падение продаж вообще всех препаратов в аптеках по итогам октября. Потребность в том же «Амоксиклаве» находится на среднем уровне, даже ниже среднего. Поэтому здесь ничего страшного нет, скоро препарат будет», - рассказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН назвал причины роста цен на лекарства.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ФармацевтикаВрачиЛекарства
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