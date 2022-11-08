«Сбой в поставках»: В отрасли рассказали о последствиях дефицита антибиотика «Амоксиклав»

Дефицит антибиотиков на основе амоксициллина связан со сбоями в поставках, но проблем для пациентов не будет, так как на рынке представлен широкий спектр аналогичных препаратов, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина «Амоксиклав». В Минпромторге России подтвердили факт дефицита, но заверили, что в ближайшее время сбои с поставками прекратятся. Шуляк рассказал о причинах и последствиях такого дефицита.

«Скорее всего, сбой в поставках. Мы видим, что за последний месяц есть падение в продажах этого антибиотика. Поэтому говорить о том, что было закуплено какое-то большое количество, что привело к дефициту, не приходится. Это какой-то сбой в поставках, в производстве», - отметил Шуляк.