Глава ФАС заявил о снижении наценок на социально значимые товары с 22% до 6%
Наценки на социально значимые товары в российских сетях снизились с 22% до 6%. Об этом рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в ходе выступления на VII Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование».
«Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня», - сказал он.
Глава ФАС также отметил, что помимо обязательной перерегистрации всех цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), которая позволила их снизить в целом на 30% на примерно половину препаратов из этого перечня, по новой методике, утвержденной ФАС России, регионы пересмотрели предельный размер розничных надбавок цен на препараты, включенных в перечень ЖНВЛП.
«Эта методика направлена на возвращение в аптечный ассортимент дешевых лекарственных препаратов, так как расширяет границы нижнего ценового сегмента, а также снижает риск дефицита отдельных препаратов», - заключил глава ФАС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Глава ФАС заявил о снижении наценок на социально значимые товары с 22% до 6%
- Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
- Медикам Заполярья на 35% подняли зарплату
- Медведев о выборах в Конгресс США: Привычный мир дедушки Байдена улетает
- В ЛНР обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ
- Иосиф Пригожин заявил, что молодым артистам не хватает совести
- В Ужгороде снесли памятник «Украина - освободителям»
- Песков заявил, что не считает нужным создание специального СМИ для молодёжи
- Песков: до сих пор не определен формат участия Путина на саммите G20
- Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru