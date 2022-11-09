Глава ФАС заявил о снижении наценок на социально значимые товары с 22% до 6%

Наценки на социально значимые товары в российских сетях снизились с 22% до 6%. Об этом рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в ходе выступления на VII Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование».

«Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня», - сказал он.

Глава ФАС также отметил, что помимо обязательной перерегистрации всех цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), которая позволила их снизить в целом на 30% на примерно половину препаратов из этого перечня, по новой методике, утвержденной ФАС России, регионы пересмотрели предельный размер розничных надбавок цен на препараты, включенных в перечень ЖНВЛП.

«Эта методика направлена на возвращение в аптечный ассортимент дешевых лекарственных препаратов, так как расширяет границы нижнего ценового сегмента, а также снижает риск дефицита отдельных препаратов», - заключил глава ФАС.

