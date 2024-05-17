СМИ: В России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов

Минздрав разработал проект правительственного распоряжения, запрещающий выпуск в обращение веществ, «направленных на повышение привлекательности» вейпов (жидкостей с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами) или усиливающих никотиновую зависимость. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли медики, ученые, представители Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Росалкогольтабакконтроля, депутаты Госдумы. Эксперты подготовили перечень запрещенных веществ, применяемых для «повышения привлекательности» вейпов, в него включили пищевые добавки и ароматизаторы, БАДы, вкусоароматические вещества, природные или синтетические сахара, лекарственные средства либо экстракты растений, красители и вещества, «разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции». Также власти планируют ввести запрет на добавки, усиливающие зависимость от никотина: производные этого вещества, алкалоиды табака, органические кислоты, какао-бобы, лакрицу, этиловый спирт, аммоний, аммиак, вещества с бета-карболином.

Как ожидается, в случае введения ограничений в легальной продаже останутся жидкости с никотином, дистиллированным глицерином с чистотой не менее 94% и пропиленгликолем с чистотой не ниже 95%.

В пояснительной записке к распоряжению указано, что использование ароматизаторов или пищевых добавок создает «иллюзию безопасности» вейпов, отмечает Ura.ru. Цель предлагаемых ограничений — сократить потребление и распространение никотинсодержащей продукции среди граждан, «особенно среди молодежи».

