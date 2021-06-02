Минздрав: План массовой вакцинации в РФ выполнен на четверть

План массовой вакцинации россиян от коронавируса на сегодня выполнен более чем на 25%, однако темпы необходимо наращивать. Об этом заявил ТАСС заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как подчеркнул замглавы Минздрава, к середине осени привитыми должно быть 60% населения. Это позволит избежать нового всплеска заболеваемости COVID-19. При этом, по утверждению чиновника, с производством препаратов проблем нет.