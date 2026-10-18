Зеленский: США возобновили передачу разведывательных данных Украине

«Мы очень признательны за это. Теперь все работает», - сказал Зеленский.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что спецслужбы США предупредили украинское посольство в Вашингтоне, что продолжение ударов по российским энергетическим объектам может привести к немедленному прекращению передачи разведданных. А Axios писало, что спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также доводили до Киева информацию о возможной приостановке обмена данными в случае продолжения атак на энергоинфраструктуру РФ.

13 октября Зеленский подтвердил отсутствие разведданных от партнеров о пусках ракет.

15 октября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что две трети разведданных для Киева поступает от европейских стран, прежде всего Франции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».