«Не трюк, а инженерия»: Робототехник об уникальности Tesla Roadster

Отмечается, что выпуск электрокара планируют начать в 2028 году, а за бронирование просят от $50 тысяч. Белый заметил, что эту презентацию важно разделять на шоу и на инженерию.

«Презентация в Техасе, это конечно, шоу, и сам Маск это признал и сказал, что нужна аудитория, чтобы доказать, что это не ИИ-генерация, а реально реализованное мероприятие с автомобилем и сложными конструкциями. Шоу сработало, машина проехала вверх колесами по изогнутой рампе, взлетела, перевернулась в воздухе и приземлилась. За этим стоит совершенно конкретная инженерная разработка — система холодно газовых ускорителей, которые создали совместно со SpaсеX. Это баллоны, где есть сжатый газ под сверхвысоким давлением и десять сопел, которые направлено вбрасывают этот газ, и это управляет автомобилем. Никакого реактивного топлива, никакого горения. То есть это не реактивный двигатель в привычном смысле, а система микрокоррекции тяги, которая позволяет машине оторваться от земли на короткое время, стабилизироваться в воздухе и мягко приземлиться. Tesla подчеркивает, что эта система предназначена только для очень коротких импульсов при разных стартах, резких поворотах, но не для продолжительного полета, в том числе», - объяснил он.