«Не трюк, а инженерия»: Робототехник об уникальности Tesla Roadster
Бизнесмен Владимир Белый в эфире НСН объяснил, что летающая машина Илона Маска — это проявление аэродинамики.
Робототехник и бизнесмен Владимир Белый в беседе с НСН назвал автомобиль Roadster имиджевым продуктом компании Илона Маска и раскрыл уникальные технологии нового летающего авто.
Ранее основaтель компaнии SpacеX, гендиректор Tesla, американский миллиардер Илон Маск представил летающий спорткар Tesla Roadster. На презентации показали, как автомобиль может взлететь, перевернуться, приземлиться.
Отмечается, что выпуск электрокара планируют начать в 2028 году, а за бронирование просят от $50 тысяч. Белый заметил, что эту презентацию важно разделять на шоу и на инженерию.
«Презентация в Техасе, это конечно, шоу, и сам Маск это признал и сказал, что нужна аудитория, чтобы доказать, что это не ИИ-генерация, а реально реализованное мероприятие с автомобилем и сложными конструкциями. Шоу сработало, машина проехала вверх колесами по изогнутой рампе, взлетела, перевернулась в воздухе и приземлилась. За этим стоит совершенно конкретная инженерная разработка — система холодно газовых ускорителей, которые создали совместно со SpaсеX. Это баллоны, где есть сжатый газ под сверхвысоким давлением и десять сопел, которые направлено вбрасывают этот газ, и это управляет автомобилем. Никакого реактивного топлива, никакого горения. То есть это не реактивный двигатель в привычном смысле, а система микрокоррекции тяги, которая позволяет машине оторваться от земли на короткое время, стабилизироваться в воздухе и мягко приземлиться. Tesla подчеркивает, что эта система предназначена только для очень коротких импульсов при разных стартах, резких поворотах, но не для продолжительного полета, в том числе», - объяснил он.
Специалист также раскрыл другую технологию нового проекта Маска.
«Другая ключевая технология — это система всасывания под днищем. Вентиляторы в виде импеллерных двигателей и того, что позволяет создавать разряжение, они просто буквально прижимают машину к дороге. Это устанавливает машину как на рельсы, и машина может ехать вверх колесами, прижимаясь к стене, потолку. Это не трюк, а аэродинамика в чистом виде, хотя и реализована в такой экстремальной форме. Это в том числе и не технология будущего, когда мы говорим о летающих машинах. Это демонстрация инженерного потенциала: смотрите, что мы можем и умеем, когда соединяем автомобильную и космическую инженерию. Уникальность в том, что это все интегрировано вместе, а не в отдельных компонентах», - уточнил Белый.
По его мнению, Roadster — это имиджевый продукт для компании Илона Маска.
«Думаю, это на 100% имиджевый продукт. Сам Маск этого не скрывает. Он говорил, что Roadster — это не финансовый двигатель компании, а достаточно мелкая история без значительного влияния на прибыль. Несмотря на то, что аналитики оценивают потенциальный объем продаж в две тысячи единиц в год, на фоне 1,6 млн машин, которые и так ежегодно поставляет Tesla, это вообще песчинка в море. Roadster нужен не для продаж, а для позиционирования. Tesla сейчас не имеет флагманского продукта, который демонстрировал бы ее инженерные возможности. Roadster как раз станет таким модельным рядом, который будет показывать всю мощь и возможность автомобиля», - отметил специалист.
Он также перечислил, чем уникален Roadster.
«У Roadster полеты — это самое зрелищное, но не самое технологически значимое. Есть более интересные вещи, например, система всасывания, где вентиляторы под днищем создают прижимную силу до 2 g, что позволяет машине ехать по стене даже вверх колесами. Это не просто трюк, а новое сцепление с дорогой, которое на перспективе может радикально улучшить управляемость и безопасность на высоких скоростях на дорогах общего пользования. Второе — это полностью электрогенное управление. Это путь к тому, чтобы открыли направление к полной автономности и к переконфигурации органов управления в зависимости от режима движения. Третье — динамически регулируемый спойлер, который является следующим звеном к активной аэродинамике, позволяющий в зависимости от скорости, от управления автомобилем по-разному на это реагировать. Это обратная сенсорика, которая реагирует на окружение: на ветер, на чувствительность к управлению, на самого водителя», - напомнил бизнесмен.
По его словам, Roadster является одним из самых быстрых серийных автомобилей в истории.
«Еще, мало кто заметил, но Tesla заявляет запас хода более 300 миль и в базовой версии разгон до 100 километров в час за 1,7 секунды. Это делает Roadster одним из самых быстрых серийных автомобилей в истории, даже без всяких трюков и показухи. Roadster — это единственная Tesla, которая, по словам Маска, предназначена как раз для ручного управления. Все будет переориентировано на автономность, робототехнику — это и будет самая интересная фишка. Маск строит машины для людей, которые хотят управлять сами», - заключил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что спорткар Roadster не будет летать ни в России, ни где-либо в мире, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Памятник легенде «Спартака» Никите Симоняну открыли на «Лукойл-Арене»
- Минфин США предостерег Зеленского от ложных обвинений в адрес Вашингтона
- «Игрушка для богатых»: В РФ оценили практичность летающего авто Маска
- Московское «Динамо» обыграло ЦСКА и вернуло лидерство в РПЛ
- «Не трюк, а инженерия»: Робототехник об уникальности Tesla Roadster
- Число задержанных в ходе беспорядках во Франции превысило две тысячи человек
- Актриса Александра Виноградова получила травму на репетиции в московском театре
- Московская полиция напомнила о правилах защиты от мошенников и подделки голоса
- Зеленский: США возобновили передачу разведывательных данных Украине
- «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу