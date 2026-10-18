«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу
Петербургский «Зенит» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Гости открыли счет на 25-й минуте благодаря точному удару Лечи Садулаева. Однако во втором тайме «Зенит» сумел переломить ход игры - на 47-й минуте защитник «Ахмата» Арсен Адамов срезал мяч в собственные ворота, а на 62-й минуте Максим Глушенков вывел питерцев вперед. «Ахмат» не сдавался и на 86-й минуте Мохамед Конате восстановил равновесие, но в компенсированное время Джон Джон поставил победную точку в матче.
Финал встречи получился напряженным - под конец игры на поле произошла потасовка, после которой арбитр показал нескольким футболистам желтые карточки.
Благодаря этой победе «Зенит» набрал 24 очка и поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат» с 11 баллами занимает 13-е место.
В следующем туре «Зенит» 25 октября примет на своем поле махачкалинское «Динамо», а «Ахмат» двумя днями ранее, 23 октября, сыграет дома с «Оренбургом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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