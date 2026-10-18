Московская полиция напомнила о правилах защиты от мошенников и подделки голоса

Как пояснили в полиции, голос и видеоизображение человека можно записать, а затем преобразовать с помощью технологий, поэтому не следует говорить незнакомцам «да», «подтверждаю» и «согласен». Также рекомендовано не называть свои фамилию, имя и отчество.

Среди других мер защиты в полиции назвали подключение двухфакторной аутентификации для всех учетных записей, установку антивирусов и отключение автоматической загрузки медиафайлов в настройках мессенджеров. По мнению правоохранителей, это снижает вероятность случайного скачивания файлов, содержащих вредоносные программы.

Для проверки личности звонящего в полиции советуют задавать дополнительные вопросы, а при получении сомнительного сообщения связываться с отправителем по уже известным контактам. Отдельно специалисты предостерегли от переходов по подозрительным ссылкам и ввода логина с паролем на незнакомых страницах. Если открывшаяся форма входа выглядит необычно, ее рекомендовано закрыть, а затем зайти в сервис через официальное приложение или сайт, введя адрес вручную.

В столичном главке МВД подчеркнули, что если в общении или в присланном сообщении ощущается подвох, лучше сразу сменить пароль и проверить историю входов, чтобы убедиться, что учетной записью не воспользовались посторонние.

Ранее в Роскачестве сообщили, что мошенники создают фейковые маркетплейсы с большими скидками на товары, маскируя схему под «ликвидацию склада» или «акцию от сотрудника», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».