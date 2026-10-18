Актриса Александра Виноградова получила травму на репетиции в московском театре

Российскую актрису Александру Виноградову, известную по сериалам «Метод» и «Полицейский с Рублёвки», госпитализировали после инцидента на репетиции в Театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Юрий Колокольников рассказал о травме, полученной на съемках «Левши»

По данным SHOT, во время репетиции артистка получила травму лба. Ей была оказана первая помощь на месте, после чего для осмотра были вызваны врачи. Примечательно, что инцидент произошел в день 40-летия актрисы.

Позже сама Виноградова успокоила поклонников, пояснив, что отделалась лишь небольшим ушибом. Медики оказали ей всю необходимую помощь, и в ближайшее время она планирует отправиться домой.

Ранее актер Юрий Колокольников рассказал, что в какой-то момент сорвал поясницу на съемках фильма «Левша», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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