Актриса Александра Виноградова получила травму на репетиции в московском театре
Российскую актрису Александру Виноградову, известную по сериалам «Метод» и «Полицейский с Рублёвки», госпитализировали после инцидента на репетиции в Театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, во время репетиции артистка получила травму лба. Ей была оказана первая помощь на месте, после чего для осмотра были вызваны врачи. Примечательно, что инцидент произошел в день 40-летия актрисы.
Позже сама Виноградова успокоила поклонников, пояснив, что отделалась лишь небольшим ушибом. Медики оказали ей всю необходимую помощь, и в ближайшее время она планирует отправиться домой.
Ранее актер Юрий Колокольников рассказал, что в какой-то момент сорвал поясницу на съемках фильма «Левша», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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