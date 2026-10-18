Актриса Александра Виноградова получила травму на репетиции в московском театре

По данным SHOT, во время репетиции артистка получила травму лба. Ей была оказана первая помощь на месте, после чего для осмотра были вызваны врачи. Примечательно, что инцидент произошел в день 40-летия актрисы.

Позже сама Виноградова успокоила поклонников, пояснив, что отделалась лишь небольшим ушибом. Медики оказали ей всю необходимую помощь, и в ближайшее время она планирует отправиться домой.

Ранее актер Юрий Колокольников рассказал, что в какой-то момент сорвал поясницу на съемках фильма «Левша», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».