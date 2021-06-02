«Можно в сауну?» Вирусолог рассказал, для чего нужны прививки переболевшим COVID-19

Владимир Болибок заявил НСН, что ходить в сауну и делать пластические операции можно через три недели после второй фазы вакцинации.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что иммунитет вакцинированных от коронавируса людей намного выше, чем у переболевших.

Ранее американские ученые из Рокфеллеровского университета сообщили, что вакцинация повышает иммунитет людей, уже болевших COVID-19.

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«Если человек переболел и столкнулся с вирусом, у него в определенной степени развился иммунитет. А если ему еще и прививку через какое-то время сделать, то иммунитет будет гораздо выше. Сейчас есть проблема, что люди, переболевшие в прошлом году, болеют повторно. Это связано с тем, что у таких людей образуется мало антител, как правило, они недолго держатся и иммунитет слабый. Они болеют не так тяжело, но становятся вирусоносителями и дальше распространяют инфекцию. Бывают случаи, что у человека каждые 3-4 месяца ПЦР-тест положительный. А если сделать прививку, возникает высокий иммунитет, но дело не только в антителах, там еще и клеточный иммунитет значительно усиливается», - отметил Болибок.

При этом он рассказал, через какое время после прививки можно делать пластические операции, ходить в сауну и проводить другие процедуры.

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«В постпрививочный период ничего не надо планировать, никакие врачебные процедуры. После вакцинации идут две фазы, первая длится три недели, потом наступает вторая, после которой надо выждать еще три недели, а потом можно делать все, что вы хотите», - сказал собеседник НСН.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не нужно выбирать, каким из препаратов привиться, надо лишь решиться на вакцинацию.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Иммунитет ВакцинацияКоронавирус
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