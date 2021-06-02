«Можно в сауну?» Вирусолог рассказал, для чего нужны прививки переболевшим COVID-19

«Если человек переболел и столкнулся с вирусом, у него в определенной степени развился иммунитет. А если ему еще и прививку через какое-то время сделать, то иммунитет будет гораздо выше. Сейчас есть проблема, что люди, переболевшие в прошлом году, болеют повторно. Это связано с тем, что у таких людей образуется мало антител, как правило, они недолго держатся и иммунитет слабый. Они болеют не так тяжело, но становятся вирусоносителями и дальше распространяют инфекцию. Бывают случаи, что у человека каждые 3-4 месяца ПЦР-тест положительный. А если сделать прививку, возникает высокий иммунитет, но дело не только в антителах, там еще и клеточный иммунитет значительно усиливается», - отметил Болибок.

При этом он рассказал, через какое время после прививки можно делать пластические операции, ходить в сауну и проводить другие процедуры.