«Можно в сауну?» Вирусолог рассказал, для чего нужны прививки переболевшим COVID-19
Владимир Болибок заявил НСН, что ходить в сауну и делать пластические операции можно через три недели после второй фазы вакцинации.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что иммунитет вакцинированных от коронавируса людей намного выше, чем у переболевших.
Ранее американские ученые из Рокфеллеровского университета сообщили, что вакцинация повышает иммунитет людей, уже болевших COVID-19.
«Если человек переболел и столкнулся с вирусом, у него в определенной степени развился иммунитет. А если ему еще и прививку через какое-то время сделать, то иммунитет будет гораздо выше. Сейчас есть проблема, что люди, переболевшие в прошлом году, болеют повторно. Это связано с тем, что у таких людей образуется мало антител, как правило, они недолго держатся и иммунитет слабый. Они болеют не так тяжело, но становятся вирусоносителями и дальше распространяют инфекцию. Бывают случаи, что у человека каждые 3-4 месяца ПЦР-тест положительный. А если сделать прививку, возникает высокий иммунитет, но дело не только в антителах, там еще и клеточный иммунитет значительно усиливается», - отметил Болибок.
При этом он рассказал, через какое время после прививки можно делать пластические операции, ходить в сауну и проводить другие процедуры.
«В постпрививочный период ничего не надо планировать, никакие врачебные процедуры. После вакцинации идут две фазы, первая длится три недели, потом наступает вторая, после которой надо выждать еще три недели, а потом можно делать все, что вы хотите», - сказал собеседник НСН.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не нужно выбирать, каким из препаратов привиться, надо лишь решиться на вакцинацию.
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