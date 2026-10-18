Число задержанных в ходе беспорядках во Франции превысило две тысячи человек

Количество участников массовых беспорядков во Франции, задержанных правоохранительными органами, превысило две тысячи человек. Об этом сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес в соцсети X.

Глава МВД Франции: Более 1,8 тысячи человек задержаны в ходе беспорядков

«Проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», - написал министр.

Также Нуньес сообщил, что в ходе столкновений с протестующими травмы получили 600 полицейских.

Массовые демонстрации, вызванные подорожанием товаров и услуг, накануне прокатились по всей Франции. Согласно оценкам организаторов, в выступлениях участвовали порядка 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже. В некоторых городах мирные акции вылились в ожесточенные столкновения: радикально настроенные участники разбивали витрины магазинов, поджигали автомобили и остановки общественного транспорта.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции составил сотни миллионов евро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

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ФОТО: ТАСС / FIRAS ABDULLAH / EPA
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