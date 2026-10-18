Число задержанных в ходе беспорядках во Франции превысило две тысячи человек
Количество участников массовых беспорядков во Франции, задержанных правоохранительными органами, превысило две тысячи человек. Об этом сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес в соцсети X.
«Проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», - написал министр.
Также Нуньес сообщил, что в ходе столкновений с протестующими травмы получили 600 полицейских.
Массовые демонстрации, вызванные подорожанием товаров и услуг, накануне прокатились по всей Франции. Согласно оценкам организаторов, в выступлениях участвовали порядка 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже. В некоторых городах мирные акции вылились в ожесточенные столкновения: радикально настроенные участники разбивали витрины магазинов, поджигали автомобили и остановки общественного транспорта.
По предварительным данным, ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции составил сотни миллионов евро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минфин США предостерег Зеленского от ложных обвинений в адрес Вашингтона
- «Игрушка для богатых»: В РФ оценили практичность летающего авто Маска
- Московское «Динамо» обыграло ЦСКА и вернуло лидерство в РПЛ
- «Не трюк, а инженерия»: Робототехник об уникальности Tesla Roadster
- Число задержанных в ходе беспорядках во Франции превысило две тысячи человек
- Актриса Александра Виноградова получила травму на репетиции в московском театре
- Московская полиция напомнила о правилах защиты от мошенников и подделки голоса
- Зеленский: США возобновили передачу разведывательных данных Украине
- «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу
- СМИ: Боец поп-ММА Исмаилов попал в реанимацию после драки во Владикавказе