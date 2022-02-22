Минздрав: от коронавируса привиты около 82 россиян

Он отметил, что в это число входят и те россияне, которые прошли ревакцинацию. По словам Мурашко, на данный момент можно сказать, что у людей старшего возраста в РФ должен сформироваться иммунитет к инфекции.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, если Россия признает зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся.





