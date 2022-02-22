Минздрав: от коронавируса привиты около 82 россиян

Около 82 россиян в настоящее время полностью привились от коронавируса. Такую цифру назвал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Голикова: Иностранцы могут получить в России COVID-сертификат на полгода

Он отметил, что в это число входят и те россияне, которые прошли ревакцинацию. По словам Мурашко, на данный момент можно сказать, что у людей старшего возраста в РФ должен сформироваться иммунитет к инфекции.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, если Россия признает зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры