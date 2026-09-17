На заседании постоянного совета ОБСЕ он указал, что условия Москвы для остановки военных действий «хорошо известны и они не изменились».

«Без достижения исчерпывающего понимания по ключевым параметрам мирных договоренностей, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, ни на какое перемирие мы не пойдём», - сказал Полянский.

Он добавил, что Россия продолиж СВО «до полного выполнения её целей, мирным или военным путём».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что предыдущие перемирия, которые были объявлены в ходе СВО, Киев нарушал несколько тысяч раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

