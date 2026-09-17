Полянский: РФ не пойдет на перемирие без устранения первопричин конфликта

Россия не пойдёт на перемирие на Украине без устранения первопричин кризиса. Как пишет ТАСС, об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

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На заседании постоянного совета ОБСЕ он указал, что условия Москвы для остановки военных действий «хорошо известны и они не изменились».

«Без достижения исчерпывающего понимания по ключевым параметрам мирных договоренностей, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, ни на какое перемирие мы не пойдём», - сказал Полянский.

Он добавил, что Россия продолиж СВО «до полного выполнения её целей, мирным или военным путём».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что предыдущие перемирия, которые были объявлены в ходе СВО, Киев нарушал несколько тысяч раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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