Микологи регулярно находят новые виды грибов, так как большая часть территории России не изучена этими специалистами. Об этом НСН рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили новые виды грибов в регионе. Среди них — редчайшие экземпляры, которые ранее не встречались на территории России, а в мире остаются единичными. Одной из самых редких находок стала хруплянка чистая (Psathyrella immaculata). Еще два новых для России вида обнаружили среди паутинников с помощью ДНК-идентификации. Один из них — редкий условно-съедобный гриб паутинник подобный многообразному (Thaxterogaster talimultiformis). Дьяков отметил, что подобные открытия для микологии не редки.

«Новые виды грибов открываются регулярно. В Тверской области я нашел грибочек, который оказался новым видом для науки. В Приморье моя супруга тоже нашла новый для науки вид. Такие зоны, где есть микологи, например, Московская, Питерская область, более-менее изучены. Но все, что касается основной части нашей огромной территории, там найти новый вид — это обычное дело. Другое дело, что информация об этом идет по специализированным научным журналам, и широкой публике, как правило, неизвестна, так как обычно такие грибы выглядят неказисто, либо очень редко встречаются», — рассказал он.