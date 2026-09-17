Хруплянка да паутинник: Что даст науке находка новых видов грибов
Максим Дьяков раскрыл НСН, что, если новые грибы попадут в Красную книгу, то и территория, на которой они растут, поменяет свой статус.
Микологи регулярно находят новые виды грибов, так как большая часть территории России не изучена этими специалистами. Об этом НСН рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
Ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили новые виды грибов в регионе. Среди них — редчайшие экземпляры, которые ранее не встречались на территории России, а в мире остаются единичными. Одной из самых редких находок стала хруплянка чистая (Psathyrella immaculata). Еще два новых для России вида обнаружили среди паутинников с помощью ДНК-идентификации. Один из них — редкий условно-съедобный гриб паутинник подобный многообразному (Thaxterogaster talimultiformis). Дьяков отметил, что подобные открытия для микологии не редки.
«Новые виды грибов открываются регулярно. В Тверской области я нашел грибочек, который оказался новым видом для науки. В Приморье моя супруга тоже нашла новый для науки вид. Такие зоны, где есть микологи, например, Московская, Питерская область, более-менее изучены. Но все, что касается основной части нашей огромной территории, там найти новый вид — это обычное дело. Другое дело, что информация об этом идет по специализированным научным журналам, и широкой публике, как правило, неизвестна, так как обычно такие грибы выглядят неказисто, либо очень редко встречаются», — рассказал он.
При этом Дьяков раскрыл, что для науки такие находки, безусловно, важны. К тому же это может потом отразиться на природоохранном статусе территории, на который произрастают эти грибы.
«Это, конечно, редкий гриб, но не такой, чтобы его не было вообще. Просто нет специалистов. Территория большая, а микологов очень мало. Обычно условно-съедобными называют грибы, которые требуют засолки, волнушки, например. Конечно, такие открытия имеют значение. Если гриб попадает в красные списки, то это начинает работать уже на охрану природы, потому что охраняют не сами грибы, а территорию. Так что в будущем такая территория может повысить свой охранный статус», — подытожил он.
Ранее стало известно, что из-за аномально влажного лета на Урале отмечается грибной бум — люди собирают полные корзины за минуты и соревнуются уловом в соцсетях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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