В Забайкалье женщину оштрафовали за фейковое фото медведя

Как отметили местные власти, медведей в селе нет. А подобные изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, сеют панику и отвлекают экстренные службы. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Также у неё конфисковали смартфон.

«Жителям и гостям села не стоит беспокоиться: повода для тревоги нет. Просим всех быть внимательнее и не распространять непроверенные данные», — говорится в сообщении.

Ранее организатор экотуров Павел Ситников заявил, что рост в России числа случаев нападения медведей на людей связан с неурожаем ягод в сибирской тайге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

