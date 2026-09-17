В Забайкалье женщину оштрафовали за фейковое фото медведя

Жительницу села Дульдурга в Забайкальском крае оштрафовали за публикацию в соцсетях фейкового фото медведя. Об этом сообщает RT.

В Минприроды сообщили о росте числа бурых медведей в России

Как отметили местные власти, медведей в селе нет. А подобные изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, сеют панику и отвлекают экстренные службы. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Также у неё конфисковали смартфон.

«Жителям и гостям села не стоит беспокоиться: повода для тревоги нет. Просим всех быть внимательнее и не распространять непроверенные данные», — говорится в сообщении.

Ранее организатор экотуров Павел Ситников заявил, что рост в России числа случаев нападения медведей на людей связан с неурожаем ягод в сибирской тайге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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